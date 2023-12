Ky është formati i ri i European Super League

Superliga evropiane është rinovuar me një format të ri të turneut pasi vendimi i gjykatës ndaloi UEFA-n të bllokonte garat e shkëputura.

CFARE NDODHI?

Është zbuluar një propozim i ri për Superligën Evropiane të meshkujve (ESL), duke paraqitur një strukturë të rinovuar që synon të nxisë një peizazh futbolli konkurrues dhe dinamik në të gjithë Evropën. Konkursi përmban një piramidë pan-evropiane me tre nivele: Liga e Yjeve, Liga e Artë (të dyja me 16 klube secila) dhe Liga Blu (që përfshin 32 klube). Pjesëmarrja bazohet në meritat sportive dhe nuk ka anëtarë të përhershëm në ligë, shkruan AlbEu.com.

Do të ketë promovim dhe rënie vjetore ndërmjet ligave. Megjithatë, promovimi në Ligën Blu të nivelit të tretë është i kushtëzuar nga performanca e ligës vendase.

Klubet do të angazhohen në ndeshjet në shtëpi dhe jashtë, të organizuara në grupe me tetë, duke siguruar të paktën 14 ndeshje në vit. Në fund të sezonit, një fazë eliminatore do të përcaktojë kampionët për çdo ligë dhe klube që do të promovohen. Propozimi nuk siguron rritje të ditëve kalendarike të ndeshjeve përtej garave ekzistuese dhe ndeshjet e mesjavës nuk do të prishin kalendarët e ligës vendase. Në vitin inaugurues, klubet do të përzgjidhen në bazë të kritereve transparente të performancës.

Gara do të ketë edhe një garë për femra me dy liga me nga 16 klube secila.

ÇFARË THANË?

Kompania e zhvillimit të sporteve A22, e cila po punon në prapaskenë në projektin e Superligës Evropiane nxorri një deklaratë ku shkruhej: “Ky vizion bazohet në konsultime të gjera me një gamë të gjerë aktorësh të futbollit në të gjithë Evropën dhe i ndërtuar mbi parimet tona kryesore duke përfshirë pjesëmarrjen e bazuar. për meritë sportive (dhe) nuk ka anëtarë të përhershëm.

“Klubet pjesëmarrëse qëndrojnë në ligat e tyre vendase, të cilat mbeten themeli i futbollit evropian. Tani që klubet mund të përcaktojnë të ardhmen e tyre në nivel evropian, ne presim angazhim të mëtejshëm me një grup të gjerë aktorësh të futbollit për të arritur objektivin e të gjitha garave të mëdha sportive.” /AlbEu.com/