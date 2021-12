Kundër Superligës Europiane, Rummenigge: Jam i hutuar nga bilancet e Juves

Karl-Heinz Rummenigge, ish-CEO i Bayern Munich dhe tani anëtar i bordit të UEFA-s, ka dhënë një intervistë për RTV38, mes Fair Play-t financiar, Superligës dhe krizës ekonomike.

“Barcelona është aty për ta parë të gjithë, por edhe bilanci i fundit i Juventusit më ka lënë të hutuar”, tha ai i cili refuzoi Superligën.

“Do ta kthente futbollin në një sport amerikan dhe nuk do të funksiononte me kulturën evropiane”.

“FPF është ende aty, por është shpërbërë vetëm në disa gjëra sepse dëmi i Covid-it është problem për të gjithë, edhe për Bayernin”, ka shpjeguar ai gjatë emisionit “Zona Mista”. Kemi zero spektatorë dhe në çdo ndeshje humbasin 4 ose 5 milionë bileta. Në Superligë përkundrazi ju pyes: pse e shpallën? Klubet italiane dhe spanjolle donin të pakësonin diferencën me klubet angleze që kishin një avantazh të madh me paratë e të drejtave televizive”. Dhe përsëri: “Ishte si të thërrisja një mesazh SOS sepse të gjithë kishin probleme të mëdha financiare”.

Rummenigge shpjegon “jo”-në e tij ndaj Superligës. “Do të mblidhnit më shumë, por ku shkojnë paratë? Nga lojtarët dhe agjentët. Unë mendoj se nuk ia vlen që Messi dhe Ronaldo të fitojnë 10 milionë më shumë. Duhet të ulen kostot sepse çdo vit detyrohemi edhe te Bayerni për të rifinancuar pagat e lojtarëve. Nuk mendoj se nëse një lojtar fiton 6 milionë në vit në vend të 8, bëhet i varfër”.