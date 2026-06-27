Kroacia triumfon ndaj Ganës 2-1 dhe kualifikohet nga vendi i dytë në Grupin L

Kroacia e ka prerë biletën për në fazën eliminatore të Kupës së Botës, pasi në ndeshjen e fundit të Grupit L mposhti Ganën me shifrat 2-1 dhe e mbylli grupin në pozitën e dytë.
Që në nisje të takimit, kroatët u shfaqën më këmbëngulës në sulm dhe iu afruan golit në minutën e 17-të, kur Nikola Vlašić goditi shtyllën.
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Avantazhi për Kroacinë erdhi në minutën e 31-të. Petar Sucic shënoi një gol të shkëlqyer me një goditje të fortë nga largësia, duke mposhtur portierin Benjamin Asare për 1-0.
Në pjesën e dytë, Gana reagoi dhe në minutën e 73-të arriti të rikthejë baraspeshën. Pas një goditjeje dënimi të ekzekutuar nga Ernest Nuamah, Derrick Luckassen e dërgoi topin në rrjetë.
Fillimisht, goli u kontrollua nga VAR-i për pozitë jashtë loje, por më pas u pranua dhe rezultati shkoi në 1-1.
Gjithsesi, barazimi i Ganës nuk zgjati shumë. Në minutën e 83-të, Luka Modrić harkoi saktë nga goditja e këndit, ndërsa Nikola Vlašić u shkëput nga mbrojtësit dhe shënoi me kokë golin vendimtar. Topi preku fillimisht shtyllën dhe më pas përfundoi në rrjetë për 2-1.
Deri në vërshëllimën përfundimtare nuk pati më gola dhe Kroacia e ruajti epërsinë, duke marrë tri pikë të çmuara.
Pas këtij suksesi, Kroacia e përfundon fazën e grupeve në vendin e dytë me 6 pikë dhe kalon në fazën e 1/16 së finales, ndërsa Gana vazhdon si e treta.