Kroacia gjen miqësore vetëm për Shqipërinë, do të përballet që në mars kundër shqiptarëve

Kroacia dhe Shqipëria do të përballen për të parën herë mes tyre në Euro 2024. Të dyja Kombëtaret kanë nisur nga puna për të gjetur kundërshtarët përpara europianit. Kroatët kanë gjetur rival enkas për kuqezinjtë. Federata Kroate e Futbollit ka zyrtarizuar miqësoren me Maqedoninë e Veriut.

Kroacia do të përballet kështu me një ekip, ku një rol të rëndësishëm luajnë edhe lojtarët shqiptarë. Kjo miqësore do të zhvillohet më 3 qershor, vetëm pak ditë përpara fillimit të Kampionatit Europian Gjermani 2024. /Sport Ekspres/