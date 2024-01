Klubet që kanë bilanc pozitiv dhe negativ nga shitjet dhe transferimet e lojtarëve

Observatorit i Futbollit CIES ka prezantuar 50 klubet në botë me bilancet më pozitive dhe negative të transferimeve për lojtarët jashtë akademisë të shitur dhe transferuar nga viti 2014 deri në atë 2023.

Shifrat variojnë nga një bilancet pozitive prej 386 milionë euro për Lille (Nicolas Pepe, Vistor Osimhen, Sven Botman, etj.) në një bilanc negativ prej 631 milionë euro për Barcelonën (Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, etj.).

Me +317 milionë euro fitime kapitale, Ajax (Frenkie de Jong, Antony, Lisandro Martinez, etj.) është në vendin e dytë. RB Salzburg (Naby Keita, Mwepu, Erling Haaland, etj.) kompletojnë podiumin, pak përpara Monacos (Aurelien Tchouameni, Thomas Lemar, Bernardo Silva, etj.).

Top 10 klube kanë gjeneruar më shumë fitime nga tregtimi i lojtarëve gjatë dekadës së fundit përfshin gjithashtu dy skuadra gjermane (RB Leipzig dhe Eintracht Frankfurt ), dy italiane ( Sassuolo dhe Atalanta ) dhe dy skuadra portugeze ( Benfica dhe Sporting Lisbona).

Në anën tjetër, Barcelona (-631 milionë euro) është përpara Chelseat (-482 milionë euro) dhe Arsenalit (-436 milionë euro) si klubet me më së shumti humbje financiare. Paris Saint-Germain ka bilancin e katërt më negativ, përpara Manchester United. Manchester City (-59 milionë euro) dhe Bayern Munich (-61 milionë euro) kanë bilancet më të mira mes skuadrave më konkurruese. /Telegrafi/

