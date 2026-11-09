Klauzola e mundshme në kontratë mund t’i hapë rrugë largimit të Upamecanos nga Bayerni

Klauzola e mundshme në kontratë mund t’i hapë rrugë largimit të Upamecanos nga Bayerni

Një kusht i mundshëm në marrëveshjen e re të Dayot Upamecanos me Bayern Munich mund t’ia lehtësojë mbrojtësit largimin nga klubi bavarez gjatë afatit kalimtar të verës.

Pas disa muajsh bisedimesh, drejtuesit e Bayernit njoftuan në shkurt të këtij viti rinovimin me francezin 28-vjeçar. Kontrata e re e lidh atë me klubin gjerman deri në qershor të vitit 2030.

Të lidhura

None found

Sipas raportimeve, marrëveshja mund të përmbajë një klauzolë lirimi prej rreth 65 milionë eurosh. Nëse ajo ekziston, një klub që paguan këtë shumë mund ta marrë Upamecanon nga Bayerni.

I pyetur për këtë mundësi, drejtori sportiv Max Eberl nuk e konfirmoi, por as nuk e mohoi klauzolën. Ai nuk sqaroi nëse ajo mund të hyjë në fuqi që nga vera e ardhshme.

Eberl tha, sipas Absolut Bayern, se nuk ishte aty për të shpjeguar përmbajtjen e kontratave. Ai theksoi se klubi është shumë i kënaqur me rinovimin dhe se Upamecano ndihet si në shtëpi te Bayerni.

Duke pasur parasysh nivelin dhe përvojën e mbrojtësit francez, një shumë prej 65 milionë eurosh do të ishte tërheqëse për klubet e interesuara. Për këtë arsye, pritet që disa nga skuadrat më të mëdha të Evropës ta ndjekin nga afër situatën e tij.

Upamecano ka luajtur deri tani 48 ndeshje për Kombëtaren e Francës. Karrierën e nisi te të rinjtë e Valenciennes, më pas kaloi te RB Salzburg dhe RB Leipzig, ndërsa Bayern Munichut iu bashkua në vitin 2021.

Për bavarezët, qendërmbrojtësi ka regjistruar gjithsej 207 paraqitje zyrtare, me 10 gola dhe 13 asistime.


Shtuar 9.11.2026 16:18

Tags: , , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet