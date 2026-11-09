Klauzola e mundshme në kontratë mund t’i hapë rrugë largimit të Upamecanos nga Bayerni

Një kusht i mundshëm në marrëveshjen e re të Dayot Upamecanos me Bayern Munich mund t’ia lehtësojë mbrojtësit largimin nga klubi bavarez gjatë afatit kalimtar të verës.
Pas disa muajsh bisedimesh, drejtuesit e Bayernit njoftuan në shkurt të këtij viti rinovimin me francezin 28-vjeçar. Kontrata e re e lidh atë me klubin gjerman deri në qershor të vitit 2030.
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Sipas raportimeve, marrëveshja mund të përmbajë një klauzolë lirimi prej rreth 65 milionë eurosh. Nëse ajo ekziston, një klub që paguan këtë shumë mund ta marrë Upamecanon nga Bayerni.
I pyetur për këtë mundësi, drejtori sportiv Max Eberl nuk e konfirmoi, por as nuk e mohoi klauzolën. Ai nuk sqaroi nëse ajo mund të hyjë në fuqi që nga vera e ardhshme.
Eberl tha, sipas Absolut Bayern, se nuk ishte aty për të shpjeguar përmbajtjen e kontratave. Ai theksoi se klubi është shumë i kënaqur me rinovimin dhe se Upamecano ndihet si në shtëpi te Bayerni.
Duke pasur parasysh nivelin dhe përvojën e mbrojtësit francez, një shumë prej 65 milionë eurosh do të ishte tërheqëse për klubet e interesuara. Për këtë arsye, pritet që disa nga skuadrat më të mëdha të Evropës ta ndjekin nga afër situatën e tij.
Upamecano ka luajtur deri tani 48 ndeshje për Kombëtaren e Francës. Karrierën e nisi te të rinjtë e Valenciennes, më pas kaloi te RB Salzburg dhe RB Leipzig, ndërsa Bayern Munichut iu bashkua në vitin 2021.
Për bavarezët, qendërmbrojtësi ka regjistruar gjithsej 207 paraqitje zyrtare, me 10 gola dhe 13 asistime.