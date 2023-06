Ka bërë s*ks me 23 gra, sozia i Messit akuzohet për mashtrim

Një iranian me sa duket ka arritur të bëjë një karrierë duke qenë sozia e një prej yjeve më të mëdhenj të futbollit në botë – Lionel Messi.

Reza Parastesh njihet si Messi iranian dhe është akuzuar se ka përdorur ngjashmërinë e tij me argjentinasin për të përmirësuar jetën seksuale.

Parastesh thuhet se është hequr si Lionel Messi për bindur 23 gra që të flenë me të. Nga ana tjetër, ai ka mohuar pretendimet e bëra për të dhe është zotuar të pastrojë emrin e tij.

“Nëse ky lajm do të ishte i vërtetë, do të isha në burg tani. Mos e besoni, nuk është e vërtetë. Unë do të bëj gjithçka për t’iu përgjigjur ligjërisht këtyre akuzave dhe për t’u siguruar që emri im të pastrohet”.

Akuzat kundër tij datojnë në vitin 2019. Ai ka përdorur ngjashmërinë me Messin për të pasur një karrierë, ka nënshkruar marrëveshje modelingu dhe faqja e tij në Instagram ka më shumë se 1 milion ndjekës.