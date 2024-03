Jude Bellingham i kërkon Real Madridit të nënshkruajë mesfushorin 21-vjeçar

Jude Bellingham thuhet se i ka thënë Real Madridit që të transferojë Jamal Musialan nga Bayern Munich.

Mesfushori 21-vjeçar e ka vendosur veten si një nga lojtarët më emocionues në botë që nga debutimi i tij profesional për Bavarezët në qershor 2020.

Ai e ka ndihmuar ekipin e tij të fitojë 10 trofe, duke përfshirë katër tituj të Bundesligës dhe një Ligë të Kampionëve.

Një lojtar i avancuar me këmbën e djathtë, i aftë për të operuar në të dyja krahët, Musiala ka nisur 92 nga 156 paraqitjet e tij nëpër gara për bavarezët deri më tani.

Ai ka shënuar 43 gola dhe ka dhënë 30 asistime në 8635 minuta lojë të ekipit të parë për gjigantët gjermanë.

Tani, sipas Defensa Central, Real Madrid e ka identifikuar Musialan si një nga objektivat e tyre të transferimit në kohët e fundit.

Pasi Bellingham i rekomandoi presidentit të klubit Florentino Perez nënshkrimin e Musialas, Los Merengues po e ndjekin mesfushorin gjerman.

Real Madridi, i cili nënshkroi Bellinghamin në një transferim të mundshëm prej 105 milionë euro verën e kaluar, thuhet se janë adhurues të Musialës.

Me kontratën aktuale të Musialës që do të përfundojë në qershor 2026, klubi nga Santiago Bernabeu mund të nisë një lëvizje për gjermanin me 25 paraqitje verën e ardhshme.

Ata mund të arrijnë një marrëveshje me Bayernin për një shumë relativisht më të ulët me lojtarin në vitin e fundit të marrëveshjes së tij.

Për më tepër, Bellingham mund të përpiqet të bindë Musialën që t’i bashkohet skuadrës së Carlo Ancelottit për shkak të marrëdhënies së tyre të mirë.

Dyshja luajti së bashku për ekipet e të rinjve të Anglisë – U15, U16, U17 dhe U21 përpara se Musiala të zgjidhte të përfaqësonte Gjermaninë në mars 2021. /Telegrafi/