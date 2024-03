Zbulohet emri i vërtetë i Kylian Mbappes, ka lënë të shokuar fansat e tij

Tifozët kanë mbetur të befasuar pasi sapo zbuluan emrin e vërtetë të Kylian Mbappes.

Ylli i Paris Saint-Germain dhe Francës është një nga më të mëdhenj në të gjitha sportet dhe ka shënuar pesë gola në dy paraqitje finale të Kupës së Botës.

Me mbi 300 gola në karrierën e tij në moshën 25-vjeçare, Mbappe është një emër i njohur këto ditë dhe është në mesin e favoritëve për të fituar Topin e Artë në të ardhmen.

Por, sulmuesi kishte një emër tjetër në fillimin e karrierës së tij dhe shumë tifozë mund të mos ishin në dijeni të tij.

Mbappe kaloi në radhët e Monacos dhe shënoi 26 gola në të gjitha garat në një sezon të bujshëm 2016/17 ku skuadra e Leonardo Jardim fitoi Ligue One dhe arriti në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.

Në moshën vetëm 18 vjeç, ai me të vërtetë i prezantoi aftësitë e tij para botës dhe si rezultat siguroi një lëvizje të madhe te PSG.

Por, fillimisht ai do të shkonte me ‘Kylian Mbappe Lottin’ – emri i tij zyrtar. Lottin është një mbiemër i zakonshëm në Kamerun, nga ku është me origjinë babai i tij Wilfried.

Ai kishte edhe emrin, por ai dhe vëllai i Mbappes hoqën gjithashtu ‘Lottin’ nga emri i tyre.

Mbappe e hoqi atë kur nënshkroi për PSG-në në vitin 2017 dhe megjithëse arsyeja nuk është zbuluar kurrë, sigurisht që nuk i ka bërë ndonjë dëm vlerës së tij në treg.

Megjithatë, shumë njerëz u befasuan kur emri i vjetër i gjashtë herë fituesi i Ligue One u rishfaq në mediat sociale.

Një fans i hutuar shkroi: “Ata e thërrisnin Lottin?”. Një i dytë bëri shaka: “Ky djalosh duket si Mbappe”. Një i tretë pyeti: “Si e ndryshoi emrin nga Lottin në Mbappe?”. Një përdorues tjetër tha: “A supozohet të jetë si Mbappe 2 apo diçka tjetër? Ata janë në të vërtetë identikë”. /Telegrafi/