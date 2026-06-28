Jordan Henderson vendos rekord me Anglinë pas vetëm pak minutash në fushë

Jordan Henderson, veterani i Brentfordit, u aktivizua papritur nga stoli në minutat përmbyllëse të suksesit 2-0 të Anglisë ndaj Panamasë, në sfidën e fundit të fazës së grupeve të Kupës së Botës.
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Mesfushori 36-vjeçar u fut në lojë në minutën e 84-t dhe me këtë paraqitje hyri në historinë e kombëtares angleze, duke u bërë lojtari i parë i Anglisë që luan në katër edicione të Kupës së Botës.
Që prej debutimit të tij në Botërorin e vitit 2014, Henderson ka grumbulluar 12 paraqitje në katër turne të ndryshëm.
Po ashtu, ai u bë edhe futbollisti i parë anglez që ka qenë pjesë e shtatë turneve të mëdha ndërkombëtare me përfaqësuesen.
“Koha fluturon, apo jo?”, u shpreh Henderson për ITV, teksa komentoi këtë arritje.
“Është vërtet çmenduri. Gjithmonë kam thënë se sa i privilegjuar ndihem që përfaqësoj vendin tim që nga dita e debutimit.
Të jem ende në gjendje ta bëj këtë tani është një ëndërr e kthyer në realitet. Të hyj në fushë dhe të vrapoj si një fëmijë i vogël pasi mora disa minuta, për mua do të thotë po aq shumë tani sa edhe kur luajta ndeshjen time të parë”.
“E vetmja gjë që jam përpjekur të bëj është të jap maksimumin për vendin tim, për shokët e skuadrës dhe për të gjithë, që ta bëj kombin krenar”, deklaroi Henderson.