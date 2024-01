Ivan Toney i ‘mashtroi’ të gjithë me lëvizjen gjeniale që bëri para se të shënonte gol, kjo ka bërë që tifozët të flasin

Një tifoz ka zbuluar atë që Ivan Toney ka bërë para se të shënonte në duelin ndaj Nottingham Forest dhe kjo ka bërë që tifozët të flasin pas ndeshjes.

Kjo ishte ndeshja e parë e 27-vjeçarit, që prej suspendimit të tij prej tetë muajsh nga Federata Angleze e Futbollit, për thyerje të rregullave për bastvënie.

Në një distancë afër 20 metra, Toney ekzekutoi në mënyrë perfekte një goditje të dënimit, e cila përfundoi në cepin e djathtë të portierit Matt Turner.

Por, një tifoz ka parë momentin para se 27-vjeçari të ekzekutonte gjuajtjen e lirë dhe ai veprim i tij ka gjeneruar mjaft diskutim në rrjetet sociale.

Teksa ishte duke e parë pozicionimin e murit të mbrojtjes nga kundërshtari, Toney shfrytëzoi mundësinë të lëvizte topin në të djathtën e tij, në mënryë që t’i krijohej një pamje më e mirë e golit.

Toney më pas e largoi shenjën e bërë me sprej nga gjyqtari, për të fshehur pozicionin e ri të topit, para se të bëhej gati të gjuante.

Pamjet tregojnë se ai e bëri këtë ani pse gjyqtari ishte shumë afër, por ai ishte e qartë se nuk vërejti ndonjë gjë të parregullt, teksa nuk kishte as protesta nga lojtarët kundërshtar./Telegrafi/

Ivan Toney adjusting the position of the ball after the wall had been positioned and set: pic.twitter.com/rKLx795xMs

— Caño Football (@CanoFootball) January 20, 2024