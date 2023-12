Interi publikon dy fotot e para të projektit për stadiumin e ri

Inter ka publikuar dy fotot e para të projektit për stadiumin e tyre të ri 70,000 vendesh. Klubi po planifikon të ndërtojë stadiumin e ri në zonën e Rozzanos dhe sapo ka publikuar dy imazhet e para të një projekti vëllimor nga Populous.

Kjo do të thotë se stadiumi i ri i Interit nuk do të duket domosdoshmërisht si ai në fotot e publikuara nga klubi.

Populous është e njëjta firmë projektimi pas stadiumit të ri të Tottenham Hotspur, i cili kishte paraqitur gjithashtu një projekt për ‘Katedralen’, një stadium i ri që do të ndërtohet në zonën e San Siros pas vitit 2026, i cili duhet të ishte ndarë nga Interi dhe Milani.

Ky propozim nuk është më në tavolinë pasi të dyja klubet milaneze po punojnë në dy projekte të ndryshme për të pasur stadiume në pronësi të klubeve.

Inter ka lëshuar përditësimet më të fundit në planin e vet, duke konfirmuar blerjen e të drejtave ekskluzive nga Infrafin për një zonë në Rozzano.

Nerazzurrët thanë se duan të ndërtojnë një stadium të ri, modern, të qëndrueshëm dhe të aksesueshëm 70,000 vendesh me zona të gjelbra, restorante dhe dyqane.

Jashtë do të ndërtohet një qytet sportiv dhe ambiente pritjeje për tifozët dhe për të gjithë njerëzit që do të ndjekin rrethin, në vazhdimësi me parkun përreth dhe të përdorshme për 365 ditë në vit.

Stadiumi do të “integrohet me infrastrukturën e Milanos” dhe do të lidhet lehtësisht me qendrën e qytetit, thanë Nerazzurrët.

Interi ka nisur gjithashtu një sondazh që përfshin të gjithë “komunitetin Nerazzurrë” për të ndarë mendimet për çështje të ndryshme, duke përfshirë lëvizjen, në lidhje me “shtëpinë e re” të klubit. /Telegrafi/