Heung-min Son shpallet lojtari më i mirë në Azi, lë mbrapa vetes me një diferencë të madhe Ronaldon

Ylli i Tottenhamit, Son Heung-min, ka mposhtur Cristiano Ronaldon për të fituar çmimin si futbollisti më i mirë në Azi për vitin 2023.

Son e fitoi këtë çmim për herë të shtatë radhazi, pasi mori 22.9 për qind të votave, duke lënë pas vetes Kim Min-Jae të Bayern Munichut me 19.54 përqind dhe Cristiano Ronaldon që përfundoi i treti me 17.06 për qind.

Përndryshe, kjo ishte hera e nëntë për Son që e fiton këtë çmim prestigjioz gjatë karrierës së tij.

Son shkëlqeu me Korenë e Jugut ashtu edhe me Tottenhamin, klub ku tashmë është edhe kapiten.

Teksa ky çmim do të thotë shumë për të, Son do të dëshironte që të fitonte ndonjë trofe qoftë më Tottenhamin apo me shtetin e tij në 2024.

Ani pse nuk e fitoi këtë çmim, Ronaldo ka shënuar më së shumti gola se çdo lojtar tjetër në vitin 2023.

38-vjeçari shënoi plotë 53 gola vitin e kaluar, teksa reprezentuesi portugez po vazhdon të dëshmojë se ka ende shumë për t’i dhënë futbollit.

Son në anën tjetër u paraqit për Korenë e Jugut në fitoren me rezultat 3-1 ndaj Bahreinit në Kupën e Azisë të hënën.

Ndeshja e radhës për të dhe shtetin e tij do të jetë ndaj Jordanisë të shtunën, para se të përmbyllin fazën e grupeve ndaj Malajzisë më 25 janar./Telegrafi/