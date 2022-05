Gratë e futbollistëve të njohur përfundojnë në gjyq, si nisi gjithçka

Britania e Madhe- Një proces gjyqësor i bujshëm ndodhet në zhvillim e sipër në Britani.

Në epiqendër të mediave rozë është kthyer gjyqi mes futbollistit të Premierligës Jamie Vardy, Rebekah Vardy dhe bashkëshortes së Wyane Rooney, Coleen Rooney. E gjitha në fakt ka të bëjë për një sherr online të ndodhur 2 vite më parë.

Rooney pretendon se Vardy ka shpërndarë në shtyp histori negative dhe të rreme kundër saj.

38-vjeçarja Vardy mohon abuzimet dhe ka thënë se stresi i debatit publik të tyre i ka shkaktuar ankth të rëndë. Dokumentet e gjyqit thonë se Vardy ka depozituar padinë më 12 qershor.

Në tetor 2019, Rooney ka akuzuar Vardy se ka kaluar te e përditshmja “Sun” histori private të saj, mes të cilave dhe faktin se Rebeçah po mendonte për zgjedhje të gjinisë së bebes së saj me qëllim që të kishte një vajzë.

Pak pas akuzave publike të Rooney, Vardy mohoi gjithçka.

Në shkurt Rebeçah Vardy shpërtheu në lot gjatë një interviste duke treguar se si tallej nga publiku. Asokohe Vardy ishte shtatë-muaj shtatzënë dhe thotë se shpërthente në lot duke lexuar komentet e dashakeqësve.

Rooney tha se ajo kishte ndryshuar cilësimet e privatësisë për t’i bërë postimet të dukshme për llogarinë e vetëm një personi – atë të Vardy.

Dinakëria hetuese e Rooney shpejt bëri që ajo të quhej “Ëagatha Christie” në mediat sociale një shenjë për romancieren britanike të krimit me famë botërore Agatha Christie.

Kjo është pak a shumë ajo që ka ndodhur mes dy grave të njohura. Ndërsa së fundmi, mediat kanë shkruar se historia e tyre, ngjason me një tragjedi të lashtë greke.

“Unë nuk doja të isha në gjykatë, nuk do doja të isha këtu, por më solli zonja Vardy”, tha gruaja e Rooneyt.

Po kush janë të përfshirët në histori?

Coleen Rooney, 36 vjeç, është gruaja e ish-yllit të Anglisë (dhe tani menaxher i Derby County) Wayne Rooney.

Ata u takuan në vendin e tyre të lindjes, Croxteth në Liverpool në moshën 12-vjeçare dhe filluan një lidhje kur ishin 16 vjeç. Martesa në Portofino, Itali, në verën e vitit 2008, OK! Revista thuhet se ka paguar 2.5 milionë funte për mbulimin ekskluziv të dasmës. Çifti tani jeton në një rezidencë 20 milionë funte në Cheshire dhe kanë katër djem së bashku, Kai, Klay, Kit dhe Cass.

Rooney ka shkruar më parë kolona për Closer dhe OK! Revista, si dhe prezantimi dhe prezantimi i një DVD fitnesi. Ajo ka botuar disa libra, duke përfshirë një autobiografi dhe udhërrëfyes stili.

Rebekah Vardy, 40 vjeç, është e martuar me sulmuesin e Leicester City, Jamie Vardy.

Çifti u takua në vitin 2014, kur Vardy punonte si promovuese e një klubi nate.

Ata u martuan në maj 2016 në Kështjellën Peckforton në Cheshire, me të ftuar përfshirë këngëtarin e One Direction Louis Tomlinson dhe kitaristin Kasabian Sergio Pizzorno.

Çifti tani jeton në një rezidencë në Lincolnshire. Vardy ka pesë fëmijë – Megan dhe Taylor nga marrëdhëniet e mëparshme, dhe Sofia, Finlay dhe Olivia Grace me Vardy. Ajo është gjithashtu njerka e vajzës së Xhemi nga një lidhje e mëparshme, Ella.Babai i Vardy, Carlos Miranda, ka lindur në Madeira, duke e bërë atë gjysmë portugeze.

Vardy ka punuar më parë si modele dhe është shfaqur në shfaqje të ndryshme realiteti, duke përfshirë I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here dhe Dancing On Ice. Ajo është paraqitur gjithashtu në Loose Ëomen dhe është shfaqur së bashku me bashkëshortin e saj në Celebrity Gogglebox.

Pse çështja po vjen tani në gjykatë?

Ndërsa postimi i mediave sociale që ndezi çështjen u shpërnda në tetor 2019, lajmi se Vardy do ta çonte Rooneyn në gjykatë nuk u shpërnda deri në qershor 2020.

Ndërkohë, Vardy solli në jetë vajzën e saj Olivia Grace, e cila tani është dy vjeç e gjysmë.

Në nëntor 2020, z. Justice Warby vendosi në favor që Vardy të procedonte me çështjen pas seancës paraprake për shpifje në Gjykatën e Lartë. As Rooney dhe as Vardy nuk ishin personalisht në gjykatë. Rooney u urdhërua t’i paguante Vardyt pothuajse 23,000 £ për shpenzimet gjyqësore.

Kostot totale ligjore janë vlerësuar në mbi 400,000 £ nga secila anë.

Pas përpjekjeve për të ndërmjetësuar çështjen dhe pas disa ditësh seanca paraprake, më në fund çështja po vjen në gjykatë tani.