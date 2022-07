Momente të frikshme për lojtarin e Real Madrid dhe familjen e tij, drogohen dhe grabiten në Ibiza

Ajo që dukej se do të ishin disa ditë të bukura pushimesh në Ibiza për Fede Valverde dhe Mina Bonino, kanë përfunduar në një makth. Kështu ka raportuar gazetarja në rrjetet e saj sociale ku tregon se si u grabitën brenda shtëpisë që kishin marrë me qira dhe madje ekziston mundësia që të jenë droguar për këtë.

“Njerëzit e pronave të paluajtshme na thanë se ushqimi mund të helmohej nga shefi i kuzhinës, kështu që na çuan në spital për të na testuar për substanca”, thotë ajo në llogarinë e saj në Instagram.

Historia filloi të shtunën e kaluar, më 25 qershor, kur familja Valverde Bonino zbarkoi në ishullin Pitiusa. “Kur u kthyem në shtëpi, kuzhinieri ishte tashmë aty”, nis ajo duke thënë. “Ai më thotë në atë moment se kishte vetëm një çelës dhe se do ia çonte që të nesërmen të bënte sërish mëngjesin dhe të mos na shqetësonte”, shton ajo. Gazetarja i besoi qëllimit të mirë të këtyre fjalëve pa e imagjinuar se çfarë do të ndodhte disa orë më vonë. “Të nesërmen nuk munda as të ngrihesha. I dërgova një mesazh Leslie që të merrte djalin tim sepse gjithçka më ktheu përmbys. Ndihesha shumë keq, por mendova se jam e sëmurë dhe jam në gjendje shumë të keqe fizike”, vijon ajo duke e rrëfyer.

“Një orë më vonë zbres poshtë dhe shoh tre valixhet e mia në dhomën e ndenjes. Kishte rrëmujë pasi ishin të shtrira përreth dhe Leslie po rregullonte gjithçka. Ajo më tha: “A ke kërkuar diçka?” Meqenëse ajo ishte ende e droguar duhet të kem qeshur, nuk kuptova asgjë dhe vazhdova me timen”, shton ajo. Pak minuta më vonë, Mina zgjati portofolin e saj për të çuar para në plazh dhe… Surpriza erdhi. “Fillova të kem një goditje në tru duke menduar se kur, si dhe ku ishin paratë. Kuzhinieri u shfaq aty duke më thënë se kur mbërriti pa gjithçka në rrëmujë”, vazhdon të tregojë ajo.

“Askush në atë moment nuk kishte guximin të thoshte ‘hej, më duket se kjo nuk është normale’. Të gjithë e morën të mirëqenë që unë jam në gjendje të lë gjithçka të shtrirë përreth”, tregon ajo. Pikërisht në atë moment, kuzhinieri zgjedh të largohet nga puna: “Nuk dua të vazhdoj me shërbimin. Nuk jam rehat me njerëzit që punojnë në prona të patundshme, sepse kjo ndodh gjithmonë me ta”. “Agjentët imobiliar erdhën. Bënë një aktrim të bukur ku na thanë se ushqimi mund të helmohej sepse besonin se ishte shefi i kuzhinës, kështu që na çuan në spital për të bërë analizat e substancave”, thotë Mina.

Bashkëshortja e futbollistit të Real Madridit e mbyll rrëfimin duke thënë se “analizat treguan nëse ajo kishte në gjak kokainë, marihuanë, ekstazi, amfetamina apo antidepresantë”. “Të gjitha shumë delikate saqë na grabitin shtëpinë dhe nuk e marr vesh. Ditën e parë e kaluam në spital. E vjella nga shoqja ime dhe e vjedhur nga ndonjë i njohur që më ka parë duke fjetur lakuriq dhe kjo është ajo që më shqetëson më shumë”, përfundon ajo./ h.ll/albeu.com