Gjiganti italian interesohet për transferimin e Mason Greenwood

Juventusi thuhet se është i interesuar të bëjë një lëvizje për të nënshkruar me të padëshiruarin e Manchester United, Mason Greenwood, i cili është i huazuar te Getafe.

Zonja e Vjetër shpreson të sjellë një numër përforcimesh në krahët e sulmit gjatë afatit kalimtar të verës, dhe gjithashtu janë lidhur me një lëvizje të mundshme për Felipe Anderson të Lazios.

Sipas La Gazzetta dello Sport, Juve është i interesuar si për Anderson ashtu edhe për Greenëood, me këtë të fundit potencialisht të disponueshëm për një tarifë të ulur në muajt e ardhshëm.

Greenwood është i huazuar në La Liga nga Manchester United dhe ka shënuar 11 gola nga 26 paraqitjet e tij të para në Spanjë. Ky numër përbëhet nga gjashtë gola në ligë dhe pesë asistime.

22-vjeçari është ende një figurë përçarëse në Mançester pas telasheve jashtë fushës, të cilat e panë atë të akuzuar për tentativë përdhunimi, përfshirje në sjellje kontrolluese dhe shtrënguese, dhe sulm që shkakton dëme trupore. Këto akuza u hoqën më vonë në vitin 2023.

Anglezi është ende i kontraktuar me Unitedin, por ideja e një rikthimi në Ligën Premier nuk është veçanërisht e mirëpritur nga pjesa e mëdha e tifozëve.

Marrëveshja aktuale e Greenwood me United zgjat deri në verën e vitit 2025, që do të thotë se ai do të hyjë në vitin e fundit të kontratës së tij në verë. Për këtë arsye, mediat në Itali besojnë se ai do të jetë i disponueshëm për një tarifë të arsyeshme gjatë verës.

Sipas La Gazzetta dello Sport, Juventusi dhe drejtori sportiv Cristiano Giuntoli vlerësojnë aftësinë e Greenwood në fushë duke marrë parasysh moshën e tij. Ai shihet gjithashtu si një opsion i mundshëm në 3-5-2 të Max Allegrit, ose si një anësor në një pamje të re të mundshme 4-3-3. /Telegrafi/