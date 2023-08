FOTO/ Ankth në Kroaci, si u zhduk nga radarët avioni i Dinamos së Zagrebit

Një orë ankthi u përjetua në Kroaci, teksa avioni me skuadrën e Dinamo Zagrebit që udhëtonte për në Kazakistan u zhduk nga radarët.

Alarmi është ngritur në Kroaci gjatë fluturimit të klubit kampion për në Kazakistan, ku sot do të përballen me Astanën, në ndeshjen e dytë të Champions League, teksa nga përballja e parë kroatët kanë avantazhit 4-0, me fituesin e çiftit që përballë do ketë AEK-un e Athinës në raundi e tretë të Ligës së Kampionëve.

Siç raportojnë mediat kroate, avioni i Dinamos fluturoi mbi Serbi dhe Bullgari pak para se të zhdukej nga radarët mbi Detin e Zi. Tifozët që po ndiqnin trajektoren e fluturimit “ngrinë” dhe në rrjetet sociale sinjalizuan… alarm.

Ngjarja u shpjegua shpejt dhe të gjithë u qetësuan. Siç u përmend në njoftim, kjo është një procedurë standarde e ndjekur për shumë fluturime mbi Detin e Zi dhe arsyeja është se kjo zonë është shumë afër hapësirës ajrore të Ukrainës.

Pas një ore avioni i Dinamos së Zagrebit u shfaq sërish në radarë, konkretisht kur hyri në hapësirën ajrore të Gjeorgjisë, duke vazhduar fluturimin për në Kazakistan.