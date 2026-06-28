Formacionet zyrtare të Jordani – Argjentinë: Scaloni pushon Messin dhe emrat kryesorë

Janë bërë publike formacionet zyrtare për ndeshjen mes Jordanisë dhe Argjentinës, e vlefshme për raundin e tretë të fazës së grupeve në Kupën e Botës 2026.

Argjentina hyn në këtë takim si kryesuese e grupit dhe synon ta përfundojë fazën e grupeve me pikë të plota, ndërsa Jordania është në kërkim të një rezultati historik përballë kampionëve në fuqi të botës.

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Me kualifikimin e siguruar më herët, trajneri Lionel Scaloni ka zgjedhur të bëjë ndryshime të shumta në formacion, duke e lënë Lionel Messin në bankën rezervë së bashku me disa nga yjet kryesorë të ekipit.

Nga minuta e parë te Argjentina do të aktivizohen Julián Álvarez, Giovanni Simeone dhe talenti i ri Paz, ndërsa shiritin e kapitenit do ta mbajë Nicolás Otamendi.

Jordania: Yazeed Abulaila; Nasib, Abudahab, Alarab, Haddad (C); Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan; Olwan, Fakhoury, Azaizeh.

Argjentina: Emiliano Martínez; Senesi, Tagliafico, Otamendi (C); Paredes, Lo Celso, Palacios; Julián Álvarez, Giovanni Simeone, Paz, Lautaro Martínez.


Shtuar 28.06.2026 02:42

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