Mourinho i jep Gulerit rol më të lirë në lojën e Real Madridit

Mourinho i jep Gulerit rol më të lirë në lojën e Real Madridit

Arda Guler nuk do të kufizohet më në krahun e djathtë të fushës. Jose Mourinho ka vendosur t’i japë mesfushorit turk liri të plotë për të ndryshuar pozicion gjatë ndeshjeve të Real Madridit.

Gazeta spanjolle MARCA raporton se trajneri portugez synon t’i krijojë 21-vjeçarit mundësinë të veprojë në hapësirat ku mund të ndikojë më shumë në lojën e skuadrës. Për të ruajtur ekuilibrin taktik, Mourinho u ka kërkuar bashkëlojtarëve të Gulerit t’i përshtatin lëvizjet me të tijat.

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Turku është bërë një prej lojtarëve më të rëndësishëm të madrilenëve nën drejtimin e Mourinhos. Ai ka pasur një rol të veçantë në ringritjen e fundit të ekipit, që ka arritur tetë fitore radhazi.

Këtë rëndësi Guler e tregoi përsëri të dielën në “Mestalla”, ku ishte vendimtar në fitoren 3-0 ndaj Valencias.

Mesfushori ka ndërtuar gjithashtu një bashkëpunim shumë të mirë me Kylian Mbappe. Kombinimet mes tyre kanë sjellë disa nga golat e Real Madridit këtë sezon.

Ndikimi i Gulerit u vu re edhe kur ai u la pushim për ndeshjen kundër AEK Athinës në Ligën e Kampionëve. Madrilenët patën vështirësi në atë përballje dhe siguruan fitoren vetëm pas një reagimi në minutat e fundit.

Duke i dhënë hapësirë të organizojë lojën dhe të krijojë rrezik nga zona të ndryshme të fushës, Mourinho po tregon besimin që ka te aftësitë e Gulerit. Kjo qasje e ka kthyer talentin turk në një nga pikat kryesore të lojës së Real Madridit.


Shtuar 9.11.2026 10:00

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