Fenerbahce gati të marrë vendimin drastik pas transfertës së Trabzonspor

Ngjarjet e 17 marsit rrezikojnë t’i çojnë “Fenerët” e Stambollit drejt një vendimi historik.

Pas fitores si mysafir ndaj Trabzonspor, lojtarët e Fenerbahce u sulmuan nga disa tifozë të dhunshëm vendas, të cilët arritën të futen në fushën e lojës në firshëllimën e fundit të gjyqtari, me incidentin, që u dënua publikisht nga Presidenti i FIFA, GianniInfantino, president i FIFA-s, ndërsa autoritetet turke arrestuan të paktën 12 persona.

Fenerbahce ka thirrur një Asamble të Përgjithshme të jashtëzakonshme për të martën e ardhshme më 2 prill për të vendosur të ardhmen e klubit që militon në elitën e futbollit turk.

Episodi i dhunshëm në fakt do të kishte bërë që drejtuesit të konsideronin pjesëmarrjen e tyre në kompeticion, aktualisht “Fenerët” mbajnë vendin e dytë të renditjes me dy pikë më pak se Galatasaray.

Deri më tani nuk dihet ende nëse ky vendim do të merret apo jo, por siç duket, klubi i Fenerbahce nuk do ta kapërdijë lehtë këtë situatë, dhe madje nuk e ka problem as që ta mbyll me kaq rrugëtimin e saj në Turkiye Superlig, pavarësisht se janë një ndër klubet më legjendare, së bashku me “Luanët” e Galatasaray dhe “Shqiponjat” e Besiktas. /abcnews.al