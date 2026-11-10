Felix, Toney dhe Nunez në vëmendjen e klubeve evropiane, janari mund të sjellë lëvizje

Joao Felix, Ivan Toney dhe Darwin Nunez mund të largohen nga Arabia Saudite në afatet e ardhshme kalimtare. Situata e tre sulmuesve po ndiqet nga disa klube të mëdha evropiane, ndërsa afati i janarit 2027 pritet të jetë i rëndësishëm për të ardhmen e tyre.
Felix është ai që e ka shprehur më hapur dëshirën për t’u kthyer në Evropë. Në shtator, portugezi 26-vjeçar tha se synon të luajë përsëri në Ligën e Kampionëve, por nuk përcaktoi se kur mund të largohet nga Al-Nassr.
Të lidhura
None found
Forma e tij në sezonin 2026/27 ka tërhequr sërish vëmendje: në 14 ndeshje, Felix ka shënuar shtatë gola dhe ka dhënë 11 asistime. Së fundmi është përmendur edhe një rikthim i mundshëm te Barcelona, ku luajti si i huazuar gjatë sezonit 2023/24.
Një transferim, megjithatë, mund të jetë i vështirë. Marrëveshja e Felixit me Al-Nassr përfundon në qershor 2027, por klubi saudit mund ta zgjasë atë në mënyrë të njëanshme. Për këtë arsye, një kthim në Evropë do të varet si nga qëndrimi i klubit, ashtu edhe nga vullneti i futbollistit.
Edhe Ivan Toney është përmendur si kandidat për t’u kthyer në futbollin evropian. Sulmuesi anglez 30-vjeçar luan për Al-Ahli dhe është lidhur me Manchester Unitedin dhe Newcastle Unitedin, të cilët po shqyrtojnë përforcime në sulm për afatin kalimtar të janarit.
Mediat angleze raportojnë se Newcastle mund ta marrë në konsideratë transferimin e Toneyt. Në këtë kuadër është përmendur edhe marrëdhënia e tij e mirë me trajnerin Matthias Jaissle, me të cilin ka punuar te Al-Ahli. Interesim ka pasur edhe nga klube të tjera angleze, por deri tani nuk ka asgjë konkrete.
Toney ka lënë gjurmë në Ligën Premier me Brentfordin, çka e bën një alternativë për skuadrat angleze. Nëse do të realizohet një transferim, kjo do të varet nga kërkesat financiare të Al-Ahlit dhe nga arritja e një marrëveshjeje mes palëve.
Për Darwin Nunez, rruga drejt Evropës duket më e ndërlikuar. Uruguaiani 27-vjeçar është huazuar nga Al-Hilal te Al-Diriyah deri në vitin 2027, pa opsion blerjeje.
Huazimi pasoi një sezon jo të kënaqshëm te Al-Hilal, ku Nunez nuk arriti të gjente vazhdimësi. Ai shënoi nëntë gola dhe dha pesë asistime në 24 paraqitje, por për një pjesë të sezonit mbeti jashtë listës së kampionatit për shkak të kufizimeve për lojtarët e huaj dhe ardhjes së Karim Benzemas.
Përpara se të shqyrtojë një kthim në një nga ligat e mëdha evropiane, Nunez duhet të rifitojë formën dhe vazhdimësinë te Al-Diriyah. Përvoja e tij te Benfica dhe Liverpooli mbetet në favor të tij, por e ardhmja do të varet edhe nga paraqitjet e radhës dhe planet e Al-Hilal.
Kështu, Felix dhe Toney duken më pranë një mundësie konkrete për t’u rikthyer në Evropë, ndërsa për Nunez një lëvizje e tillë nuk duket ende e afërt.