Dalipi pranë Shqipërisë pas bisedës me Amir Abrashin, në Zvicër po shkëlqen me statistika të rralla

Dalipi pranë Shqipërisë pas bisedës me Amir Abrashin, në Zvicër po shkëlqen me statistika të rralla

Lutfi Dalipi, mesfushori 20-vjeçar i Vaduzit në Zvicër, raportohet se ka pranuar të lërë përfaqësuesen U21 të Zvicrës dhe t’i bashkohet Kombëtares shqiptare. Mbetet vetëm zyrtarizimi i vendimit, ndërsa mediat kanë zbuluar edhe personin që ndikoi në bindjen e talentit.

Statistika “anormale” në Zvicër, Lutfi Dalipi i thotë

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Bëhet fjalë për Amir Abrashin, ish-futbollistin e Shqipërisë dhe kapitenin e Grasshoppers në Superligën helvete. Mesfushori 36-vjeçar duket se ka luajtur rol vendimtar që Dalipi të zgjedhë përfaqësimin e kuqezinjve.

Paraqitjet e Dalipit këtë sezon janë mbresëlënëse: në 13 ndeshje të kampionatit me Vaduzin, në rolin e mesfushorit të avancuar, ai ka shënuar 5 gola dhe ka dhënë 9 asistime.


Shtuar 10.11.2026 10:12

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