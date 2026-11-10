PSG heq dorë nga transferimi i Ibrahim Mazës, pavarësisht kërkesës së Luis Enriques

Paris Saint-Germain ka mbyllur përfundimisht mundësinë e transferimit të Ibrahim Mazës, mesfushorit sulmues algjerian 20-vjeçar të Bayer Leverkusenit, gjatë merkatos dimërore të vitit 2027. Kështu, lojtari nuk është më në garë për të zëvendësuar Kvicha Kvaratskhelian, i cili do të mungojë deri në fund të sezonit për shkak të dëmtimit.
Gazetari Sasha Tavolieri raportoi se Luis Campos, këshilltari sportiv i klubit francez, ndërpreu çdo komunikim pasi kundërshtoi mënyrën se si rrethi i lojtarit dhe klubi gjerman po përpiqeshin të shtynin përpara negociatat.
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Ndërkohë, PSG duhet të kërkojë alternativa të tjera për të përforcuar repartin ofensiv dhe për t’iu përgjigjur synimit të Luis Enriques: afrimin e një lojtari që mund ta ndihmojë skuadrën të fitojë sërish Ligën e Kampionëve.
Kontaktet u rihapën me nismën e përbashkët të babait të Mazës dhe Bayer Leverkusenit. Përmes agjencisë përfaqësuese Stellar, ata u konsultuan me drejtuesit e PSG-së për të kuptuar nëse interesi i klubit francez ishte ende në fuqi.
Campos reagoi menjëherë kundër kësaj qasjeje, duke vlerësuar se mënyra e ndjekur nuk përputhej me procedurat e PSG-së për negociatat kontraktuale.
Pas ndërprerjes së komunikimit, ai u bëri të ditur të dyja palëve se çështja e mesfushorit ishte mbyllur dhe se Maza nuk përbënte më përparësi për klubin. PSG po shqyrton emra të tjerë, përfshirë Ez Abde të Real Betisit, ndërsa zërat e lidhin klubin edhe me Brahim Diazin, sulmuesin anësor të Real Madridit.
Drejtuesit e PSG-së pretendojnë se klubi nuk nisi asnjëherë negociata zyrtare për Mazën. Sipas tyre, kontakti i parë ishte përgjigje ndaj një kërkese paraprake, pasi babai i futbollistit kishte shprehur gatishmërinë për t’u takuar në Paris.
Përfshirja e ndërmjetësve që përfaqësonin familjen e lojtarit, drejtuesit e Leverkusenit dhe agjentët e Stellar solli përplasje mes palëve. Si pasojë, transferimi u bllokua pa u diskutuar fare kushtet financiare.
Tashmë jashtë garës, PSG ia lë Bayer Leverkusenit vendimin nëse do ta mbajë Ibrahim Mazën në skuadër deri në përfundim të sezonit 2026/27 apo do të hapë bisedime me klube të tjera evropiane, të gatshme të pranojnë kushtet e ndërmjetësimit që klubi francez refuzoi zyrtarisht.