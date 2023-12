Federata Angleze ka kontaktuar Guardiolën për t’u bërë trajner

Federata e Futbollit e Anglisë (FA) thuhet se ka ‘ruajtur kontakte’ me menaxherin e Manchester Cityt, Pep Guardiola, përpara Kampionatit Evropian të vitit të ardhshëm.

Sipas ESPN, Guardiola nuk pritet të nënshkruajë një marrëveshje të re me kampionët e Ligës Premier kur marrëveshja e tij të përfundojë në vitin 2025.

Raporti gjithashtu thotë se Guardiola mund të kërkojë të marrë një punë në ekipin kombëtar pas largimit nga City. Ai ka qenë i lidhur si me Brazilin ashtu edhe me kombëtaren amerikane vitet e fundit.

Në fakt, spanjolli ka qenë më parë i zëshëm për të pasur një “ëndërr” për të menaxhuar një kombëtare në skenën ndërkombëtare.

“Në jetën tonë ne kemi ëndrra për atë që do të donim të bënim në të ardhmen, por kjo nuk do të thotë se do të ndodhë”.

“Unë do të doja të luaja një Botëror dhe një Kampionat Evropian. Do të doja ta jetoja atë situatë. Kur shoh Kupën e Botës, mendoj se do të doja të isha atje. Kisha vetëm një shans për ta bërë atë si një lojtar”.

“Në tetë, 12, 14 vjet ndoshta mund të ndodhë. Është thjesht një ëndërr që kam si menaxher dhe person. Ndoshta ndodh, ndoshta jo”, ka thënë Guardiola në një konferencë për shtyp në vitin 2018.

52-vjeçari, i cili nënshkroi një zgjatje të kontratës dy-vjeçare në Etihad në muajin nëntor, është paralajmëruar gjithashtu për punën e tij në Angli.

Kontrata e Gareth Southgate skadon pas Euro 2024 dhe mediumi Daily Mail pretendon se ai do të largohet nga pozicioni i tij pas turneut në Gjermani.

FA thuhet se është e interesuar, me një raport nga Todofichajes që pretendon se Federata e Futbollit ka mbetur në kontakt me Guardiolën në lidhje me marrjen e rolit pas turneut të verës së ardhshme.

Ata thonë se e ardhmja e Southgate nuk është e sigurt dhe nëse ai nuk e fiton titullin, atëherë FA mund të bëjë një lëvizje pasi ata mendojnë se Guardiola është personi i duhur për të “drejtuar projektin e ri”.

Ish-trajneri i Barcelonës, i cili u emërua trajner i Cityt përpara sezonit 2016/17, ka fituar pesë tituj të Ligës Premier që nga ardhja e tij.

Ai gjithashtu udhëhoqi klubin drejt trofeut të parë të Ligës së Kampionëve në vitin 2023 falë fitores 1-0 ndaj Interit në finalen e Stambollit. /Telegrafi/