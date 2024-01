E kërkon Manchester United, caktohet çmimi i Vinicius nga Real Madridi

Manchester United përballet me një detyrë monumentale nëse do të blejë anësorin e Real Madridit, Vinicius Junior. Klubi spanjoll thuhet se ka vendosur një çmim rekord botëror prej 250 milionë euro përpara se të shqyrtojë ndonjë negociatë.

Pavarësisht zërave fillestarë për një ofertë prej 150 milionë eurosh, Real Madridi nuk është i gatshëm të heqë dorë nga anësori i tyre i talentuar brazilian për më pak se shifra e vendosur astronomike.

Situata është edhe më e komplikuar me lidhjen e Kylian Mbappes me Real Madridin. Klubi është i vendosur të nënshkruajë me sulmuesin francez si lojtar i lirë verën e ardhshme dhe preferenca e tij për krahun e majtë bie ndesh drejtpërdrejt me rolin në të cilin shquhet Vinicius. Edhe pse kishte spekulime se braziliani mund të sakrifikohej për t’i hapur rrugë Mbappe, Real Madridi ruan besimin e palëkundur se të dy mund të bashkëjetojnë në skuadër.

Negociatat për të ardhmen e Vinicius Jr dhe Mbappes marrin një kthesë interesante, pasi sipas ESPN Brasil, Real Madrid nuk ka ndërmend të shesë anësorin brazilian. Pavarësisht përpjekjeve të Manchester United, bardhezinjtë nuk do të heqin dorë lehtë nga Vinicius dhe ka ambicien që të ketë të dy lojtarët në skuadër.

Sa i përket Mbappes, shenjat tregojnë se një marrëveshje me Real Madridin po “po afrohet”. Edhe pse më parë u fol për një afat deri më 15 janar për të shprehur synimin e tij, situata ka evoluar dhe ekipi i francezit do të marrë kohën e tij për të vendosur për të ardhmen e tij.

Nëse ESPN Brasil ka të drejtë, perspektiva për të parë Mbappen dhe Vinicius Jr që ndajnë fushën në Bernabeu sezonin e ardhshëm bëhet më e fortë, gjë që mund të sjellë një epokë të re të mbushur me yje në Real Madrid. /Telegrafi/