Dukagjini – Drenica, bëhen publike formacionet startuese

Dukagjini – Drenica, bëhen publike formacionet startuese

Formacionet zyrtare për ndeshjen e xhiros së dhjetë të Superligës së Kosovës janë bërë publike, teksa Drenica dhe Vushtrria synojnë një rezultat pozitiv në këtë përballje.

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Ymeri do ta mbrojë portën e Drenicës, ndërsa nga minuta e parë do të luajnë edhe Qaqi, Mëziu, Dervishaj, Hamiti, Limani, Zeka, Kote, Musaj, Durmishaj dhe Vojvoda. Shiritin e kapitenit te kjo skuadër do ta mbajë Hamiti.

Vushtrria do të rreshtohet me Haxhihamzën në portë. Në repartin e sulmit janë përzgjedhur Gashi, Hugo, Merlaku, Maliqi dhe Isufi, ndërsa Basri do të jetë kapiten.

Formacioni i Drenicës përbëhet nga Ymeri, Qaqi, Mëziu, Dervishaj, Hamiti, Limani, Zeka, Kote, Musaj, Durmishaj dhe Vojvoda.

Vushtrria do të startojë me Haxhihamzën, Dallkun, Sinanin, Basrin, Bytyqin, Salihun, Gashin, Hugon, Merlakun, Maliqin dhe Isufin.

Ndeshja është programuar të fillojë në orën 18:00.


Shtuar 19.10.2026 17:45

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