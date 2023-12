“Duhej të qëndronte pranë Messit” – gabimi i Neymarit i kushtoi etiketën ‘më i miri’

Luis Suarez thotë se Neymar “duhej të qëndronte në krah të Lionel Messit” në mënyrë që të bëhej “më i miri”, me një “gabim” të bërë kur u largua nga Barcelona.

CFARE NDODHI?

Sulmuesi brazilian mori vendimin të dilte nga hija e Messit në Camp Nou kur kompletoi një transferim rekord te Paris Saint-Germain. Gjigantët e Ligue 1 shpenzuan 222 milionë euro për amerikano-jugorin në vitin 2017, por e lanë të largohej për në Al-Hilal në 2023 pa u pretenduar një kurorë e pakapshme e Ligës së Kampionëve.

Neymar shënoi 118 gola për PSG në 173 paraqitje – me Messin që iu bashkua atij në Paris për dy sezone nga vera e 2021 – por nuk ishte në gjendje të shtynte veten në garën për Topin e Artë ose të arrinte lartësitë që ishin shijuar si pjesë e një njësi sulmuese e fabuluar “MSN” në Katalunja.

ÇFARË THOTË SUAREZ PËR NEYMAR

Suarez i ka thënë ‘Clank!’ për vendimin e Neymar për t’u larguar nga Barca për në Francë: “Ne ishim miq shumë të mirë dhe e dinim nëse do të përmbushnim rolet tona në fushë, do ta bënim Barcelonën të madhe. Nëse njëri prej nesh nuk do të luante mirë, dy të tjerët do të bënin diferencën. Ishte një marrëdhënie spektakolare. Ne i thamë se ishte një gabim që shkoi te PSG. Nëse Ney donte të ishte më i miri, ai duhej të qëndronte në krah të Leos. Por, ai mori vendimin e tij dhe la boshllëk në skuadër.”

ÇFARË TJETËR PËR SUAREZ & NEYMAR?

Suarez është gati të ribashkohet me Messin në skuadrën e MLS Inter Miami, pasi ai mendon për një kalim në Shtetet e Bashkuara si një agjent i lirë. Ndërkohë, Neymar mund të mos shihet përsëri në aksionin e Ligës Pro Saudite deri në sezonin 2024-25, pasi pësoi dëmtim të ligamentit të gjurit.