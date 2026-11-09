Franco Foda tregon synimet e Kosovës për ndeshjet e radhës

Franco Foda synon që Kosova t’i fitojë të dyja ndeshjet e këtij muaji në Ligën e Kombeve. Në konferencë për shtyp, selektori i “Dardanëve” tha se synimi më i gjerë është që skuadra të mbetet në Ligën B dhe të zërë një vend më të favorshëm në vazot e shortit për garat e ardhshme.
Grumbullimi i Kosovës ka nisur të hënën. Dy takimet e fundit të këtij sezoni në Ligën e Kombeve janë caktuar për datat 14 dhe 17: ndaj Izraelit në Prishtinë dhe ndaj Irlandës në Dublin, në kuadër të Grupit B3.
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Foda theksoi se skuadra kërkon fitoren në çdo përballje, por qëndrimi në Ligën B dhe një vazo më e mirë mbeten përparësitë kryesore. Për këtë arsye, sipas tij, rëndësi të veçantë ka fitorja fillimisht ndaj Izraelit në shtëpi.
Kosova renditet aktualisht e dyta në grup me 5 pikë, po aq sa Irlanda e vendit të tretë. Austria kryeson me 8 pikë, ndërsa Izraeli është i fundit me 2.
Duke folur për përzgjedhjen e skuadrës, selektori u shpreh i bindur se të gjithë futbollistët e ftuar e meritojnë vendin në grumbullim, i përshtaten filozofisë së tij të lojës dhe kanë besimin e tij të plotë. Ai shpjegoi se lista hartohet duke peshuar jo vetëm formën e momentit, por edhe fazën në të cilën ndodhet secili lojtar, mënyrën si luan dhe rrethanat me të cilat përballet në klub.
Menaxheri i kombëtares, Bajram Shala, konfirmoi se Valmir Matoshi dhe Erblin Osmani do të mungojnë, ndërsa pjesëmarrja e Lumbardh Dellovës në ndeshjet e këtij muaji mbetet në dyshim.
Për tre emrat e rinj, Lindrit Kamberi, Blen Kurtulus dhe Enis Rexhepi, Shala bëri të ditur se vetëm për Rexhepin po vazhdon plotësimi i dokumentacionit pranë FIFA-s.
Foda tha se Kosova duhet të ketë alternativa si për takimet e afërta, ashtu edhe për të ardhmen. Sipas tij, ruajtja e cilësisë së kombëtares është e rëndësishme edhe për përgatitjen drejt kualifikimeve të Kampionatit Evropian. Ai shtoi se ndjek futbollistët që luajnë si në ligat vendore, ashtu edhe në ato ndërkombëtare.
Selektori foli gjithashtu për lojtarët që nuk kanë vendosur ende cilën kombëtare do të përfaqësojnë. Ai konfirmoi se ka biseduar me Lutfi Dalipin, i cili nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar, dhe se mban kontakte edhe me Arijon Ibrahimoviqin. Foda tha se Kosova do t’i presë vendimet e tyre, me shpresën që të dy të zgjedhin ta përfaqësojnë atë.
Stërvitja e parë e këtij grumbullimi do të zhvillohet në mbrëmje në kampin nacional të FFK-së, në Hajvali.