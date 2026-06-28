CEO i Rubin Kazan mohon largimin e Mirlind Dakut: Nuk ka ofertë zyrtare nga Spartak Moskë

Zërat për një transferim të mundshëm të Mirlind Dakut nga Rubin Kazan te Spartak Moskë, një prej rivalëve në Premier League ruse, kanë qarkulluar së fundmi, por drejtuesit e klubit aktual të sulmuesit i kanë hedhur poshtë.

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CEO i Rubin Kazan, Alexander Aibatov, ka sqaruar se deri në këto momente nuk ka mbërritur asnjë propozim zyrtar për lojtarin, as nga Spartaku dhe as nga ndonjë ekip tjetër.

“Nuk ka asnjë ofertë zyrtare për Dakun nga Spartaku apo ndonjë skuadër tjetër. Është lojtari ynë dhe po i bëjmë llogaritë me të”, është shprehur Alexander Aibatov.

Në sezonin e kaluar, 28-vjeçari nga Gjilani realizoi 11 gola dhe dha 1 asist, ndërsa marrëveshja e tij me Rubin Kazan mbetet në fuqi deri në verën e vitit 2029.




Shtuar 28.06.2026 14:46

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