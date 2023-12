Besiktas i ndërpret kontratën Bailly-t pas katër muajsh

Ish-mbrojtësi i Manchester United, Eric Bailly, i është ndërprerë kontrata me skuadrën turke Besiktas pas një sërë paraqitjesh të dobëta.

CFARE NDODHI?

Pala turke njoftoi përfundimin në X. Ivoriani ishte bashkuar me palën turke vetëm katër muaj më parë pasi ai dhe Djajtë e Kuq përfunduan reciprokisht mandatin e tyre së bashku. Lirimi i Bailly ndodh në një situatë shumë të diskutueshme. Klubi e mënjanoi atë së bashku me pesë yje të tjerë për shkak të paraqitjeve të dobëta dhe papajtueshmërive brenda ekipit. Duke qenë se Bailly nuk ishte në gjendje të përfshihej me palën për shkak të një dëmtimi, agjenti i tij pretendoi se trajtimi i Bailly-t ishte i padrejtë.

Për fat të mirë për mbrojtësin, megjithatë, ai së shpejti mund të shkojë në La Liga, sipas raportimeve të Fabrizio Romano, i cili ka deklaruar se shefi i Villarrealit, Marcelino e pëlqen fildishishtin dhe dëshiron që klubi ta nënshkruajë atë si lojtar i lirë. Raporti sugjeron se marrëveshja është shumë afër përfundimit.

ÇFARË THOTË AGJENTI I BAILLY

Rafaela Pimenta, agjenti i Ivorianit iu përgjigj ndërprerjes [përmes The Sun]: “Jemi të shokuar dhe na mori në befasi. Ne po përgatisim reagimin tonë pasi e dimë se Eric nuk ka bërë asgjë të keqe. Të drejtat e lojtarit po shkelen dhe ne do sigurohuni që ta mbroni atë.” /AlbEu.com/