Kobbie Mainoo me një super gol përballë Liverpoolit

Manchester United e ka përmbysur rezultatin ndaj Liverpoolit në derbin që po luhet në kuadër të javës së 32-të në Ligën Premier.

Derisa Bruno Fernandes realizoi një super gol nga gjysma e fushës, Kobbie Mainoo realizoi një tjetër edhe më të bukur.

Super talenti i Djajve të Kuq lëshoi një goditje me efe në minutën e 67-të, për ta mposhtur portierin e Liverpoolit.

Rezultati aktual është 2-1, por me gjasë do të ketë së paku edhe një gol.

Mainoo, WOW. What a goal. 🔥

You'd think he's got a controller in his leg. 🤯pic.twitter.com/haFC71p2hi

— UF (@UtdFaithfuls) April 7, 2024