Bayern gati të shpenzojë 80 milionë euro për të blerë Araujon e Barçës

Bayern Munich do të përpiqet fort për të siguruar nënshkrimin e Ronald Araujo të Barcelonës në vitin 2024 në atë që konsiderohet të jetë prioriteti i tyre kryesor i transferimit.

CFARE NDODHI?

Araujo ka qenë i lakmuar prej kohësh nga Bayern Munich dhe, sipas AS, gjigantët bavarez janë të përgatitur të mbledhin 80 milionë euro (69 milionë £/88 milionë dollarë) për ta blerë atë këtë vit. Kampionët gjermanë janë të vendosur të bëjnë gjithçka që munden për të nënshkruar me mbrojtësin uruguaian dhe kanë ndërmarrë hapa për ta bërë këtë. Trajneri i Bayern, Thomas Tuchel e konsideron Araujo një prioritet dhe e thirri mbrojtësin për ta bindur atë të bashkohet. Megjithatë, një marrëveshje duket se nuk ka gjasa të materializohet këtë muaj, me nënshkrimin e Eric Dier-it për një ndalesë të mundshme.

Barcelona ende nuk ka ndryshuar qëndrim për Araujo, i cili konsiderohet si pjesë përbërëse e ekipit dhe jo për shitje. Megjithatë, me financat e Barcelonës nën vëzhgim të vazhdueshëm, ata mund ta gjejnë veten të detyruar të marrin një vendim. /AlbEu.com/