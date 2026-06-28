Barazim dramatik në fund, Austria dhe Algjeria sigurojnë bashkë kualifikimin

Austria dhe Algjeria e mbyllën me barazim 3-3 përballjen e fundit të fazës së grupeve në Kupën e Botës 2026, një rezultat që i kualifikoi të dyja përfaqësueset në fazën e 1/16-ës.

Skuadra austriake zhbllokoi ndeshjen në minutën e 28-të, kur David Alaba dha një pasim të saktë për Marko Arnautovic, i cili nuk gaboi dhe realizoi për 1-0.

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Pak para përfundimit të pjesës së parë, Algjeria riktheu ekuilibrin. Në minutën e 45-të, Rafik Belghali finalizoi bukur një aksion individual dhe e dërgoi topin pas Alexander Schlager për 1-1.

Në fraksionin e dytë të lojës, Austria mori sërish epërsinë në minutën e 55-të. Konrad Laimer shërbeu për Marcel Sabitzer, ndërsa ky i fundit shënoi menjëherë për 2-1.

Përgjigjja e Algjerisë erdhi shumë shpejt. Vetëm pesë minuta më vonë, Houssem Aouar asistoi për Riyad Mahrez, i cili me portën e zbrazët përpara e pati të thjeshtë të dërgonte topin në rrjetë për 2-2.

Drama kulmoi në kohën shtesë, kur sfida mori një rrjedhë të jashtëzakonshme. Në minutën e 90+4, kur dukej se Algjeria po i afrohej fitores, Riyad Mahrez shënoi golin e tretë për ekipin e tij. Pas një aksioni të shpejtë, kapiteni algjerian u gjend në pozitë ideale dhe me një goditje të saktë mposhti portierin austriak për 3-2.

Por edhe Austria reagoi në çastet e fundit. Në minutën e 90+6, Saša Kalajdžić përfitoi nga një rast brenda zonës dhe e çoi topin në rrjetë, duke firmosur barazimin 3-3.

Me këtë rezultat, të dyja kombëtaret siguruan kalimin në fazën e 1/16-ave të Kupës së Botës, pas një dueli të mbushur me emocione, kthesa dhe gola deri në vërshëllimën e fundit.


Shtuar 28.06.2026 06:07

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