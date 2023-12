“Ata duan që ju të dështoni më shumë se kurrë” – Pep Guardiola

Pep Guardiola beson se rivalët e Manchester City-t “duan” që ata “të dështojnë më shumë se kurrë” përpara udhëtimit jetik ndaj Evertonit në Premier League.

CFARE NDODHI?

Cityzens e gjejnë veten në një krizë të rrallë pasi fituan vetëm një nga gjashtë ndeshjet e fundit të ligës. Rënia e tyre në formë i ka bërë ata të zbresin në pozitën e pestë në tabelën e ligës, tetë pikë larg liderit Liverpool, por me dy ndeshje më pak. Kupa e Botës për Klube FIFA siguroi një pushim të nevojshëm nga angazhimet e brendshme dhe përpara se të kthehej në Premier League, Guardiola paralajmëroi se do të ishte gabim të anulohej City në garën për titull.

Guardiola tani ka fituar çdo trofe të mundshëm në City në qëndrimin e tij shtatëvjeçar e gjysmë në klub. Pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm, ai këmbënguli se nuk ka mungesë motivimi në ekip dhe trupat e tij po gjuajnë për të pushtuar sërish Anglinë, një rekord potencial për herë të katërt radhazi.

“Ne e provojmë përsëri,” tha Guardiola. “Lojtarët na mësojnë dhe më mësojnë mua dhe ne përpiqemi t’i drejtojmë ata. Atletët më të mëdhenj harrojnë sa më shpejt suksesin. Prapa është një tjetër garë dhe ju duhet ta provoni përsëri. Kënaqësia për atë që kemi bërë do të mbetet, por duhet ta bëjmë sërish”.

ÇFARË THA GUARDIOLA

I përforcuar pas fitimit të Kupës së Botës për Klube, trofeu i pestë i vitit 2023, Guardiola u tha gazetarëve: “Kjo është puna. Kur nuk fiton nuk je asgjë, zero. Sado që fiton ata duan që të dështosh më shumë se kurrë. Por ajo që kemi fituar, titujt, është e pabesueshme.

“Në momentin që nuk fitoni do të ketë dyshime, por kjo është ajo që është mirë. Kjo është në rregull. Dyshoni përsëri. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Ne luajtëm mjaft të ngjashëm me nivelet më të mira që kemi luajtur këto tetë të fundit. Por ne nuk fitojmë, kështu që është një krizë, një fatkeqësi.” /AlbEu.com/