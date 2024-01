Pep Guardiola i përgjigjet presidentit të UEFA-s për pretendimet rreth Man City për Fair Play Financiar

Pep Guardiola i është kundërpërgjigjur Aleksander Ceferinit pasi presidenti i UEFA-s bëri një pretendim të ndershëm financiar për Manchester Cityn.

Të mërkurën, The Telegraph ka publikuar një intervistë ekskluzive me presidentin e UEFA-s.

Megjithëse ai refuzoi të komentonte mbi 115 akuzat që Liga Premier ka ngritur kundër Cityt për gjoja thyerjen e rregullave të fitimit dhe qëndrueshmërisë, ai ishte i bindur se UEFA kishte të drejtë mbi vendimin ndaj Cityt katër vjet më parë.

Në vitin 2020, Trupi i Kontrollit Financiar të Klubeve i UEFA-s i dha Cityt një ndalim dy-vjeçar evropian për shkeljen e rregullave të Fair Play Financiar.

“Ne e dimë se kishim të drejtë. Ne nuk do të vendosnim nëse nuk mendonim se kishim të drejtë”, tha Ceferin.

Gjykata e Arbitrazhit Sportiv (CAS) e anuloi ndalimin pasi vendosi se shumica e provave kundër Cityt ishin të ndaluara dhe se akuzat e tjera ishin të paprovuara.

“Si një avokat gjykues për 25 vjet, e di që, ndonjëherë, ju fitoni një çështje që jeni i sigurt se do ta humbni. Dhe, ndonjëherë, ju humbni një çështje kur jeni të sigurt … Thjesht duhet të respektoni në një demokraci serioze vendimin e gjykatës”.

“Nuk dua të flas për rastin në Angli. Por, besoj se vendimi i organit tonë të pavarur ka qenë i saktë”, përfundoi slloveni.

Tani, trajneri i Cityt, Guardiola, është kundërpërgjigjur. Kur u pyet për komentet e Ceferinit përpara ndeshjes së Cityt në Kupën FA kundër Tottenhamit.

“Si avokat, ai [Ceferin] duhet të presë dhe pastaj të bëjë çfarë të dojë. Çfarëdo dënimi që ka për UEFA-n, ai duhet ta respektojë atë”.

“Ai ka shumë për të bërë në UEFA. Ai e di që ne kemi të drejtë të mbrohemi, është e vetmja gjë që mund të them”, ka thënë Guardiola.

Në fillim të këtij muaji, shefi ekzekutiv i Ligës Premier, Richard Masters zbuloi se është caktuar një datë që çështja e Cityt të dëgjohet nga një panel i pavarur. Ai nuk e bëri të ditur datën. /Telegrafi/

Pep on Alexander Ceferin saying UEFA was right about Man City “As a lawyer he has wait. Whatever sentence there is about UEFA he has to respect it. He has a lot to do at UEFA. He knows we have the right to defend ourselves, it's the only thing I can say."

pic.twitter.com/ExHmGd40JR

— The Pep (@GuardiolaTweets) January 25, 2024