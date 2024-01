Argjentina vendos të heqë fanellën me numrin 10 kur Lionel Messi të lerë futbollin

Edhe pasi fitoi Kupën e Botës vitin e kaluar, Messi vendosi të vazhdojë të luajë për Kombëtaren e tij. Kapiteni i Argjentinës dhe Inter Miami dëshiron të ngrejë trofeun e Kupës së Amerikës për herë të dytë dhe do të humbasë shtatë ndeshje në MLS për shkak të angazhimeve të ekipit kombëtar.

Leo Messi ka shënuar 106 gola në 180 paraqitje me fanellën e Argjentinës dhe është e qartë se një lojtar si ai nuk do të lindë. Argjentinasit morën një vendim që e provuan edhe pasi Maradona doli në pension, por atëherë nuk ia dolën.

Numri legjendar 10 do të largohet pasi Leo Messi të ndalojë së luajturi për kombëtaren. Argjentinasit donin ta bënin më herët për nder të Maradonës, por më pas gjithçka u refuzua nga FIFA, e cila kërkoi numrat nga 1 në 23. Tani një pengesë e tillë nuk ekziston dhe gjithçka duhet bërë për nder të Leo Messit.

“Kur Messi të thotë lamtumirë, nuk do të lejojmë që dikush tjetër të veshë numrin 10 pas tij. Për nder të tij, fanella me atë numër do të tërhiqet nga përdorimi. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë për të”, tha Claudio Tapia, president i Federatës Argjentinase të Futbollit. /Sport Ekspres/