Amaneti i tij ishte të varrosej me fanellën e Arsenalit, bashkëshortja i vendos fanellën e Chelsea-t në arkivol

Një burrë i quajtur David ka qenë një tifoz i Arsenalit gjatë gjithë jetës së tij. Ai u nda nga jeta javën e kaluar dhe një nga dëshirat e tij të fundit ishte që të varrosej me fanellën e klubit të madh anglez.

Megjithatë, familja e tij bëri një gabim të madh, kështu që Davidi u varros me një fanellë të Chelsea-t, dhe gruaja e tij ndihet “fajtore” për këtë.

Kjo histori e pabesueshme u publikua nga reporterja irlandeze e “Sunday Times”, Linda Daly, mbesa e të ndjerit David:

My uncle David, a lifelong Arsenal fan, died on Saturday.

As a nod to his beloved team, we decided to bury him in a Gunners jersey. His gf carefully selected the least-worn top from his collection.

Today, we arrived at the funeral home.

David is being buried in a Chelsea jersey

— Linda Daly (@LindaDaly19) February 20, 2023