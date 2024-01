A është Guardiola i shqetësuar për dëmtimin ‘e keq’ të De Bruyne?

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, beson se Kevin De Bruyne nuk do të ndryshojë stilin e tij të lojës kur të kthehet pas pesë muajsh i lënduar.

CFARE NDODHI?

De Bruyne u rikthye së fundmi në stërvitjet e Cityt dhe u emërua në skuadër javën e kaluar kundër Sheffield United, gati pesë muaj pasi këputi kërpudhat në ditën e hapjes së sezonit kundër Burnley. Guardiola tha se ishte i prirur të siguronte që belgu të kishte sa më shumë seanca stërvitore përpara se të kthehej në lojë për të zvogëluar rrezikun që ai të lëndohej përsëri. Por ai nuk ka asnjë shqetësim se mesfushori i tij yll do të ndryshojë mënyrën se si luan.

De Bruyne kishte nevojë për operacion për të trajtuar hamstringun e shqyer, i cili ndodhi në fillimin e tij të parë që nga dëmtimi i të njëjtit muskuj në finalen e Ligës së Kampionëve kundër Inter. Belgjikani pranoi se ai kishte luajtur me një hamstring të dëmtuar për dy muajt e fundit të sezonit, duke pranuar se ishte vetëm çështje kohe para se të jepte rrugën.

ÇFARË THA GUARDIOLA

“Do të doja të luaja ashtu siç luajti tetë vitet e fundit me mua. Mendoj se ai nuk do të ndryshojë cilësitë e tij,” tha Guardiola në një konferencë për shtyp. “Një dëmtim i madh, ajo që na shqetëson më shumë është të përpiqemi dhe të shmangim përsëritjen. Nëse synimi është që dua të luaj sot, duhet të jem i kujdesshëm. Flisni me të, fiziozët, mjekët. Ata i dinë proceset më të mira. Çfarë Kevinit i duhen, çdo lojtar me lëndime të gjata, ka javë stërvitje dhe minuta të grumbulluara. Një pengesë do të ishte më e keqja.” /AlbEu.com/