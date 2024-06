Vajza e ish-deputetes ndez rrjetin me foto provokuese (FOTO)

Ada Dedën, vajza e ish-deputetes së Partisë Demokratike, Albina Deda është kthyer në modelet më të komentuara të javëve të fundit.

Modelja është mjaft aktive në profilin e “Instagram”-it, ku poston foto provokuese.

Ajo ka ndarë me ndjekësit poza ku shfaqet me bikini të zeza dhe me një kapele kauboj në kokë.