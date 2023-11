Pas juristes, pranga punonjësit të DRSHTRR Elbasan, si u hiqnin GPS makinave me qira dhe i shisnin

Sot, më 28 nëntor, në pranga ka rënë edhe një punonjës tjetër i DRSHTRR i cili ishte shpallur në kërkim në kuadër të të njëjtit operacion, “Fraud”.

Policia bën me dije se ka arrestuar 25-vjeçarin R. L., 25 vjeç, punonjës i DRSHTRR, Elbasan, i shpallur në kërkim dy ditë më parë, në kuadër të operacionit “Fraud”.

Gjithashtu në pranga ra edhe një 38-vjeçar, i cili bashkëpunoi me 3 shtetasit tashmë të vënë në pranga, për shitjen e 3 automjeteve që i morën me qera, të cilave i hoqën GPS dhe i falsifikuan dokumentet.

“Gjithashtu, në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast u kap dhe u vu në pranga shtetasi M. Z., 38 vjeç, banues në Elbasan”, njofton policia.

Nga veprimet hetimore rezultoi se këta 2 shtetas në bashkëpunim me 2 shtetasit e tjerë të vënë në pranga (1 punonjëse e DRSHTRR Elbasan dhe shtetasi Th. B.), kanë shitur në kundërshtim me ligjin 3 automjete që pasi i morën me qera, iu hoqën GPS dhe i falsifikuan dokumentet.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme./albeu.com