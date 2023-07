“Nuk ka duartrokitje më të mirë se duartrokitjet e paguara”!

Nga Simon Shkreli

Bëni sa më shumë like&share se për këtë jeni në punë me rrogë shteti…

Para do kohe takova nje person rreth 60 vjeç qe jetonte ne Kanada prej rreth 10 vitesh dhe mes tjerash me tregoj arsyen pse ishte larguar nga Shqiperia. ” U largova per te mbrojtur dinjitetin”! Ne fillim mu duk arye e forte kjo, por me pas e teksa biseda vijonte mora vesh se ne jeten e tij kishte bere kompromise te tilla qe dhunonin dinjitetin e tij, nen arsyetimin ” ashtu ishte koha”, por sapo pa qe po te njejtin fat do kishin edhe femijet e tij, çau ferren dhe u largua ne kontintet tjeter. Pikerisht sot ndodhemi ne nje situate te tille per secilin prej nesh ku duhet te bejme kompromise, duke shkelur mbi dinjitetin tone sepse ” eshte koha”! Ne fakt koha nuk ka qene asnjehere qe ne te shkelim mbi dinjitetin tone, te harrojme parimet dhe te behemi vegel e te tjereve. Pikerisht sot shoh te rinje e te reja qe pranojne me vulgaritet te shkelin mbi dinjitetin e tyre, me keq se turmat para viteve 90-te.

Prandaj s’ka like&share me te bukur se like&share te detyruar, se per kete te paguajm me taksat tona, jo per te pasur intgritetin tend ne pune, per te qene profesionist dhe sherbyes i devotshem i publikut, por i te jesh sherbyes dhe skllav i partise dhe shefave te zyres dhe te politikes.

S’ka like&share me te bukur se like&share me detyrim!