Erdhi gushti dhe do nisni pushimet? Moti ka rezervuar surpriza, ja çfarë pritet

Sinoptikanët parashikojnë ulje të temperaturave për muajin gusht. Rënia e temperaturave sidomos do vihet re në 10 ditshin në vijim.

Kushtet e motit të paqëndrueshëm do të mbizotërojnë në dhjetëditëshin e ardhshëm të gushtit, e veçanërisht në javën në vijim.

Parashikohet se për 15 ditët e para të gushtit se temperatura nuk do të kalojë 32 gradë Celsius. Nga data 10 gusht deri më 17 gusht, do të ketë një rënie të temperaturave me 2-3 gradë.