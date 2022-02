MOTI/ Dita e martë do të jetë përgjithësisht me kthjellime e vranësira, nuk do të mungojnë reshjet e shiut

Dita e marta do të jetë “kopja” e ditës së hënë sa i përket kushteve atmosferike. Përgjithësisht me kthjellime e vranësira, të cilat hera herës do të shoqërohen me reshje shiu të dobta lokalisht mesatare në verperëndim.

Nuk do të përjashtohen reshjet e dëborës në majat e alpeve dhe majat e maleve në verilindje.

Temperaturtat do të kenë një rritje të lehtë, me vlerat minimale që do të shkojnë deri në 0 dhe ato maksimale deri në 17 gradë. /albeu.com