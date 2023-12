Berisha: Brenda 20 viteve, veç trafikantëve s’do mbetet kush në Shqipëri, Nuk ka regjim që do t’i rezistojë mosbindjes civile! Ja çfarë parashikonte OKB

Ish-kryeministri Sali Berisha zhvilloi një bashkëbisedim me qytetarët në Gjirokastër, prej ku është shprehur se nuk do të durojë dhe do të ngrihet me gjithë forcën kundër regjimit të mazhorancës.

Ai ftoi qytetarët t’i bashkohen mosbindjes civile, së cilës thotë se nuk mund t’i rezistojë “asnjë tiran, apo regjim”.

“Para dy vitesh lexuam se OKB parashikonte se pas 30 vitesh ne s’do ekzistonim. Po të ecim kështu, ju garantoj se brenda 20 vitesh këtu, përveç trafikantëve, pak kush do mbetet”, është shprehur Berisha.

Ndaj dhe ne duhet të ngrihemi me të gjithë forcën tonë. Nuk ka tiran dhe regjim që mund t’i rezistojë mosbindjes civile.