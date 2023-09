“Zoti i s*ksit”, Rita Ora rrëfen për herë të parë jetën intime me bashkëshortin 16 vite më të madh

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora një vit më parë kurorëzoi me martesë lidhjen e saj disa vjeçare me Taika Waititi.

Së fundmi teksa ishte e ftuar në emisionin “Watch What Happens”, ajo ka treguar më shumë rreth jetës së saj personale.

Gjatë intervistes artistes iu kërkua që të komentonte me një fjalë bashkëshortin e saj, ndërsa duke mos nguruar ajo tregoi se Taika është shumë i mirë në shtrat.

“Zoti i seksit”- tha këngëtarja duke qeshur.

Kujtojmë që një muaj më parë gjatë një interviste për emisionin “National Geographic”, Rita shprehi dëshirën e madhe për tu bërë nënë për herë të parë.

“Unë do të doja të kisha fëmijë, por sigurisht kur të jetë koha e duhur”, u shpreh artistja.