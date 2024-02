Ylli i por*ografisë vetëvritet në moshën 36-vjeçare! Familjarët thonë se ajo vuante nga…

Aktorja e filmave për të rritur dhe kërcimtarja ekzotike Kagney Linn Carter (Kagney Linn Karter) kreu vetëvrasje.

Ylli i pornografisë 36-vjeçare thuhet se i dha fund jetës së saj në shtëpinë e saj në Parma, Ohio, SHBA, sipas një faqeje GoFundMe të krijuar nga miqtë në emër të nënës së saj për të mbledhur para (8,000 dollarë) për funeralin dhe fondet shtesë do të shkojnë për shpëtimin e kafshëve. Miqtë e saj Rachel dhe Megan shkruan: Fatkeqësisht, pavarësisht arritjeve dhe talenteve të shumta mbresëlënëse, Cagney luftoi me problemet e shëndetit mendor me kalimin e viteve.

Carter filloi në industrinë e pornografisë në fillim të viteve 2000 dhe luajti në filma të tillë si Official Silence of the Lambs Parody dhe Not Married with Children XXX.

Ylli është nominuar disa herë për çmimet Adult Video News, por ende nuk ka fituar një Oscar porno. Ajo u nominua në vitin 2011 si interpretuesja kryesore femër e vitit. Në vitin 2010, ajo u nominua për Starletin më të Mirë të Ri. Ajo ishte gjithashtu një modele dhe kërcimtare dhe kërcente në klube ekzotike ndër vite. Në postimin e saj të fundit në Instagram më 10 shkurt, ajo postoi një foto me bikini në plazh me mbishkrimin, “Përshëndetje nga Florida”.

Ajo u zhvendos nga Los Angeles në Ohio në vitin 2019 dhe hyri në palestra për kërcim pole, duke hapur studion e saj të kërcimit në Akron të quajtur Alchemy Pole Fitness.

“Edhe në ditët e saj më të errëta, ajo u shfaq në studio, gjithmonë e gatshme për të mësuar, për të kontribuar, për të përmirësuar veten”, shkruan miqtë e saj.