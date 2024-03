Bora Zemani duket se do të vijë me një aventurë të re televizive, pas përvojës në “Dancing with the Stars”.

Së fundmi është bërë e ditur se Borën do ta shohim të premteve në “Top Channel”, me projektin ”Cherry on Top”, një program që do të përmbajë intervista; të ftuar, muzikë dhe jo vetëm.

Mbetet të presim prillin.