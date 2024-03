Vëllai i Madh vendos të zgjedhë ndryshe liderin e shtëpisë këtë javë

Për shkak të situatave të ndodhura së fundmi, këtë javë Vëllai i Madh ka vendosur që Lideri i shtëpisë të mos zgjidhet më nga votat e banorëve por në një mënyrë tjetër.

“Nuk e keni kuptuar rëndësinë e të qënit lider dhe keni bërë diskutime, plane. Për këtë arsye, publiku do jetë ai që do zgjedhë liderin e shtëpisë për këtë javë. Lideri nuk merret vetëm me buxhetin.

Lideri ka një avantazh, rregullon situatat aty brenda shtëpisë, është si një kryefamiljar. Në këto momente hap zyrtarisht televotimin për zgjehdjen e liderit.”- tha Ledioni.