“Unë nuk ndjek njeri”/ Heidi bisedon me Eglën për Romeon

Heidi dhe Romeo po i vënë pikëpyetje lidhjes së tyre brenda shtëpisë së “Big Brother Vip” dhe për pak ditë duket se dyshen do i shohim të distancuar nga njëri-tjetri. Mëngjesin e sotëm, në një bisedë me Eglën, Heidi shprehet e vendosur se nuk do ta ndjekë më nga pas Romeon dhe nëse ky i fundit mund të nisë çdo gjë nga e para.

Sipas saj, Romeo mund të ketë përfituar nga lidhja e tyre për lojë. Ndër të tjera Heidi shprehet se nga sot edhe ajo do të luajë vetëm. Egla e ka mbështetur në këtë vendim të saj.

Biseda e plotë në videon më poshtë: