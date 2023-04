“T’i pres e t’i jap në dorë …”, Kiara kërcënon Luizin pas ngacmimeve në dush me Jorin

Përpara Prime-it së djeshëm vajzat shkuan në dhomën e grimit të rregulloheshin për spektaklin që i priste.

Edhe djemë nuk ishin pa me përgatijet. Ndër ta, Luizi që mbaron gjithmonë shpejt dushin, kësaj here po lahej në një kohë me Jorin dhe kjo solli “vonesë”, por kjo nuk i ka shpëtuar syrit të Kiarës.

Ajo la grimin përgjysmë për të bërë një “kontroll” dhe i ka shkuar Luizit tek dushi (po lahej ngjitur me Jorin) dhe e paralajmëron të bëjë kujdes përndryshe ja pret ato dhe ja jep në dorë.